رئيس البرلمان العراقي: جلسة التصويت على الحكومة قد تؤجل ليوم آخر

أعلن رئيس ​البرلمان العراقي​ محمد الحلبوسي ان "جلسة التصويت على حكومة محمد علاوي قد تؤجل ليوم آخر إذا لم يكتمل النصاب". يأتي ذلك بعد ان تم ارجاء الجلسة اليوم لنصف ساعة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

يذكر أن العراق يواجه أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ تشرين الأول الماضي والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ونتج عنها مئات القتلى والجرحى.