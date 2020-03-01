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خارجية إيران تعرب عن معارضتها للاتفاق الموقع بين واشنطن وطالبان

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أعربت ​وزارة الخارجية الإيرانية​ عن معارضة بلادها للاتفاق الذي وقّعته ​الولايات المتحدة​ مع حركة "طالبان" الأفغانية، مشيرة إلى أن "لا حق" للأميركيين في تقرير مستقبل ​أفغانستان​.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإيرانية صدر بعد يوم على توقيع الاتفاق في الدوحة، أن "الولايات المتحدة لا تملك أي حق قانوني يتيح لها التوقيع على اتفاق سلام أو تقرير مستقبل أفغاسنتان".

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