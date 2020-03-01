لافروف وأوغلو يبحثان التحضير لقمة بوتين أردوغان

أجرى وزيرا الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ونظيره التركي ​مولود جاويش أوغلو​ مكالمة هاتفية، لبحث التحضير لقمة الرئيسين ​فلاديمير بوتين​ و​رجب طيب أردوغان​.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف شدد، خلال المكالمة، على ضرورة المعالجة الفورية لمشكلة توقيف صحفيي وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في أنقرة، وضمان سلامتهم.

وأكد الوزيران ضرورة "اتخاذ التدابير اللازمة لخلق أجواء تسهم في تعزيز الحوار حول تنفيذ الاتفاقات الداعمة للتسوية السورية، وغيرها من قضايا العلاقات الروسية التركية".

وسبق أن أعلن الكرملين احتمال عقد لقاء قمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان في موسكو يومي 5 أو 6 آذار، على خلفية تدهور الوضع الأمني في محافظة إدلب السورية.