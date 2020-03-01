الجيش المصري يقدم الدعم لمتضرري الفيضانات والسيول في جنوب السودان

أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بتوجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول بجمهورية جنوب السودان، أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى أوامره بشحن مساعدات الإغاثة المقدمة من وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان".
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