الجيش المصري يقدم الدعم لمتضرري الفيضانات والسيول في جنوب السودان

أعلن المتحدث العسكري باسم ​الجيش المصري​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "بتوجيهات من الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ بتقديم الدعم لإغاثة المتضررين من ​الفيضانات​ و​السيول​ بجمهورية ​جنوب السودان​، أصدر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى أوامره بشحن ​مساعدات​ الإغاثة المقدمة من ​وزارة الصحة​ والسكان ووزارة التضامن الاجتماعى و​الهلال الأحمر​ المصرى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى جمهورية جنوب السودان".

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