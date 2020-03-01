رئيس البرلمان العراق: غدا آخر موعد لتقديم علاوي تشكيلة الحكومة

أعلن رئيس ​مجلس النواب العراقي​ ​محمد الحلبوسي​، عن "امهال رئيس الوزراء المكلف ​محمد توفيق علاوي​، إلى يوم الغد الاثنين، لتقديم تشكيلة حكومته ​الجديدة​ إلى البرلمان بغرض التصويت على منحها الثقة". إضغط للمزيد

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