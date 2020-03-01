الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: تأجيل مباريات غرب وشرق آسيا بسبب كورونا

أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي ل​كرة القدم​ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رسمياً أنه "لن يضع أي شخص في خطر خلال هذه الأوقات التي تشهد مخاطر طبية عالية متمثلة ب​فيروس كورونا​، ولهذا فقد قمنا باتخاذ قرارات منطقية بتأجيل مباريات وفعاليات متعددة مبرمجة مسبقا على أجندة الإتحاد الآسيوي لكرة القدم".

وأمل رئيس الإتحاد أن يكون هنالك "نهاية سريعة وآمنة للموقف الحالي، كي تعود الأمور إلى طبيعتها، وتساهم كرة القدم من جديد في جلب المتعة والفرح في حياة الناس، وفي الوقت الراهن فقد قمت بتوجيه الإدارة في الاتحاد بمواصلة مراقبة انتشار الفيروس واتخاذ القرارات المناسبة والفورية عند الحاجة من أجل حماية أسرة كرة القدم والجماهير".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن تأجيل مباريات في دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي في منطقتي غرب وشرق آسيا، وكذلك مباريات في التصفيات الأولمبية للسيدات، بالإضافة إلى تأجيل اجتماع المكتب التنفيذي الذي كان مقررا في ​البحرين​ يوم 14 آذار واجتماع ​الجمعية العمومية​ الذي كان مقررا يوم 16 نيسان المقبل.