رئيس الوزراء اليوناني يدعو مجلس الأمن القومي للاجتماع

دعا رئيس الوزراء ​اليونان​ي، ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، إلى عقد اجتماع ل​مجلس الأمن​ القومي في البلاد، اليوم الأحد، بشأن أزمة ​المهاجرين​.

وبدأ مهاجرون في التسلل عبر الحدود إلى اليونان من ​تركيا​، بينما تجمع الآلاف في محاولة للدخول بعد أن خففت ​أنقرة​ من القيود على تحركاتهم.

وكانت ​السلطات التركية​ قد اعلنت إنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من طالبي اللجوء على أراضيها من محاولة الوصول إلى ​أوروبا​ بعد أن قتلت ضربة جوية في ​سوريا​ المجاورة 33 من جنودها. ودفع ذلك الإعلان من أنقرة أعدادا من المهاجرين على الفور تقريبا للمسارعة إلى الحدود بينها وبين اليونان العضو في ​الاتحاد الأوروبي​.