رئيس الوزراء اليوناني يدعو مجلس الأمن القومي للاجتماع

دعا رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن القومي في البلاد، اليوم الأحد، بشأن أزمة المهاجرين.
وبدأ مهاجرون في التسلل عبر الحدود إلى اليونان من تركيا، بينما تجمع الآلاف في محاولة للدخول بعد أن خففت أنقرة من القيود على تحركاتهم.
وكانت السلطات التركية قد اعلنت إنها لن تمنع من الآن فصاعدا مئات الآلاف من طالبي اللجوء على أراضيها من محاولة الوصول إلى أوروبا بعد أن قتلت ضربة جوية في سوريا المجاورة 33 من جنودها. ودفع ذلك الإعلان من أنقرة أعدادا من المهاجرين على الفور تقريبا للمسارعة إلى الحدود بينها وبين اليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.
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