سلطات بريطانيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في ​بريطانيا​ عن تسجيل 12 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​، ليبلغ عدد المصابين 35 إصابة مؤكدة .

وكانت ​وزارة الصحة​ البريطانية قد أكدت أمس السبت أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 23، بعد‭‭ ‬‬أن أثبتت الإختبارات إصابة ثلاثة أشخاص جدد بالفيروس.

وكان قد أكّد رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ في وقت سابق، أنّ "الحدّ من انتشار فيروس كورونا أصبح يتصدّر أولويّات حكومته في الوقت الراهن، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وفاة أوّل بريطاني جراء الفيروس الّذي أُصيب به في ​السفينة​ السياحيّة دايموند برنسيس الّتي احتُجزت في وقت سابق ب​اليابان​".