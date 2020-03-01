سلطات بريطانيا تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين 35 إصابة مؤكدة .
وكانت وزارة الصحة البريطانية قد أكدت أمس السبت أنّ عدد المصابين بفيروس كورونا في بريطانيا ارتفع إلى 23، بعد أن أثبتت الإختبارات إصابة ثلاثة أشخاص جدد بالفيروس.
وكان قد أكّد رئيس الوزراء بوريس جونسون في وقت سابق، أنّ "الحدّ من انتشار فيروس كورونا أصبح يتصدّر أولويّات حكومته في الوقت الراهن، وذلك بعد وقت وجيز من إعلان وفاة أوّل بريطاني جراء الفيروس الّذي أُصيب به في السفينة السياحيّة دايموند برنسيس الّتي احتُجزت في وقت سابق باليابان".
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