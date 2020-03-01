القبس الكويتية: إيقاف جميع أنواع التأشيرات للمصريين لمواجهة كورونا

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر، بأن وزارة الداخلية أوقفت اليوم إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية المصرية، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ولفتت المصادر إلى ان "من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، مشيرةً إلى أن "القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول فيز العمل. وأن عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونغ كونغ وكوريا وتايلاند وإيطاليا".
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