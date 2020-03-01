الشرطة التركية تفتش مكتب "سبوتنيك" في إسطنبول

أجرت ​الشرطة التركية​ تفتيشاً في مكتب "​سبوتنيك​" في ​اسطنبول​، وذلك بناء على أمر من ​النيابة العامة​ التركية. هذا واعتبرت ​الخارجية الروسية​، في بيان، أن "الهجوم والاعتقال الذي تعرض له صحفيون متعاونون مع وكالة "سبوتنيك" الروسية في ​أنقرة​ يعد انتهاكا صارخا لحقوق الصحفيين"، داعية أنقرة إلى "التدخل وتأمين سلامة ممثلي وسائل الإعلام الروسية على الأراضي التركية".

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