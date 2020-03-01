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سلطات قطر تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في قطر عن إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في قطر إلى 3 .

وكانت ​وزارة الصحة​ القطرية، قد "سجلت السبت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وهي تعود لمواطن قطري يبلغ 36 عاما كان قد عاد من ​إيران​، وهو كان ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن ​طائرة​ خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس، ووضع تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".

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