سلطات قطر تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قطر عن إصابتين جديدتين ب​فيروس كورونا​، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في قطر إلى 3 .

وكانت ​وزارة الصحة​ القطرية، قد "سجلت السبت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وهي تعود لمواطن قطري يبلغ 36 عاما كان قد عاد من ​إيران​، وهو كان ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن ​طائرة​ خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس، ووضع تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".