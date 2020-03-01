سلطات قطر تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في قطر عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، وبذلك يرتفع عدد الإصابات في قطر إلى 3 .
وكانت وزارة الصحة القطرية، قد "سجلت السبت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وهي تعود لمواطن قطري يبلغ 36 عاما كان قد عاد من إيران، وهو كان ضمن المواطنين التي قامت قطر بإجلائهم على متن طائرة خاصة من إيران وأخضعتهم للحجر الصحي فور وصولهم الخميس، ووضع تحت العزل التام وهو في حالة صحية مستقرة".
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