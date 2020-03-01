الأناضول: عدد وفيات كورونا يقترب من 3 آلاف والمصابون 87 ألفا

اقترب عدد ​وفيات​ ​فيروس كورونا​ المستجد، التي انتشر في أكثر من 60 دولة، من حاجز الـ3 آلاف، حتى صباح الأحد ، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.

إضغط للمزيد

ووفقا لمعلومات أحصتها وكالة "​الأناضول​" التركية استنادا إلى إعلانات رسمية، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى ألفين و980 شخصا حول ​العالم​. إذ تم تسجيل ألفين و870 وفاة في البر الرئيسي للصين، و43 في ​إيران​، و29 في ​إيطاليا​، و17 في ​كوريا الجنوبية​، و12 في ​اليابان​ وحالتي وفاة في ​هونغ كونغ​، ومثلهما في ​فرنسا​، وحالة وفاة واحدة في كل من ​تايوان​ و​الفلبين​ و​أستراليا​ و​الولايات المتحدة​ و​تايلاند​، بينما بلغت أعداد المصابين أكثر من 86 ألفا و900 ، حسب المعلومات ذاتها.