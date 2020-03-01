الأناضول: عدد وفيات كورونا يقترب من 3 آلاف والمصابون 87 ألفا

اقترب عدد وفيات فيروس كورونا المستجد، التي انتشر في أكثر من 60 دولة، من حاجز الـ3 آلاف، حتى صباح الأحد ، فيما باتت أعداد المصابين على أعتاب الـ87 ألفا.
ووفقا لمعلومات أحصتها وكالة "الأناضول" التركية استنادا إلى إعلانات رسمية، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس إلى ألفين و980 شخصا حول العالم. إذ تم تسجيل ألفين و870 وفاة في البر الرئيسي للصين، و43 في إيران، و29 في إيطاليا، و17 في كوريا الجنوبية، و12 في اليابان وحالتي وفاة في هونغ كونغ، ومثلهما في فرنسا، وحالة وفاة واحدة في كل من تايوان والفلبين وأستراليا والولايات المتحدة وتايلاند، بينما بلغت أعداد المصابين أكثر من 86 ألفا و900 ، حسب المعلومات ذاتها.
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