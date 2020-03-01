سانا: انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية في جرمانا بريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، نقلاً عن مصدر في ​وزارة الداخلية السورية​، عن "انفجار عبوة زرعها إرهابيون بسيارة مدنية في ​جرمانا​ بريف دمشق يسفر عن وقوع أضرار مادية".

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