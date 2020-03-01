أحمد الحريري: الحكومة تراكم الفشل والرهان على فتات الدعم الايراني ‏أوهام ‏

أكد الأمين العام لـ"تيار ​المستقبل​" ​أحمد الحريري​، أن "مصير ​حكومة​ حسان دياب يُقرأ من عنوانها ‏وطريقة تشكيلها والتخبط في أدائها، وما يعنينا مصير ​لبنان​ الذي يأخذه هذا العهد إلى الانهيار، ‏بفعل سياسات الإنكار والانفصال عن الواقع وتحدي إرادة الشعب، التي أنتجت حكومة فاقدة لثقة ‏اللبنانيين، تعيش التخبط والضياع في كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون ‏أية رؤية، وتحاول رمي المسؤولية على الآخرين هروبًا من الفشل الذي بدأت تراكمه"، مشيرًا أن "‏لبنان بحاجة إلى معجزة للإنقاذ".‏

وأشار الحريري، في حديث صحفي، الى أن "لبنان اليوم يدفع ثمن هدر الوقت، وعدم القيام بالإصلاحات ‏المطلوبة ومحاولة التذاكي على ​المجتمع الدولي​ والعربي، وصولًا إلى ثورة 17 تشرين الأول، ‏فما كان يصح قبلها لم يعد يصح بعدها، ولا سيما على صعيد ​الوضع الاقتصادي​، المفتوح على ‏كل الاحتمالات المقلقة، في ظل انهيار سعر صرف ​الليرة​ أمام ​الدولار​، وما سببه من ويلات ‏على ​الدورة​ الاقتصادية، وتقلص القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بفعل ارتفاع الأسعار، ومن ‏المستحيل لأي اقتراحات حلول أن تكون جدية وإيجابية بمعزل عن الدعم العربي". ‏