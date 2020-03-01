وزارة الصحة تؤكد تسجيل 3 حالات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة العامة​، في بيان، "تسجيل ثلاث ​حالات​ جديدة مثبتة مخبرياً مصابة ب​فيروس كورونا​ المستجد COVID-19، وهي لأشخاص أتوا سابقاً على متن طائرات آتية من ​ايران​، وكانوا موجودين في العزل المنزلي، وعندما ظهرت عليهم عوارض المرض نقلوا إلى الحجر الصحي في ​المستشفى الحكومي​، ولدى تأكد النتيجة الإيجابية لفحص الPCR تم نقلهم إلى غرف العزل في المستشفى، وأصبح العدد الإجمالي للمصابين عشرة".

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