جمعية بيت مار شربل بفرنسا تقيم عشاءها السنوي بحضور افراد الجالية اللبنانية

اقامت جمعية بيت ​مار شربل​ في ​فرنسا​ التي تقع في مدينة Suresnes ليلة الجمعة ٢١ شباط عشاءها السنوي بحضور عدد كبير من افراد الجالية ال​لبنان​ية في منطقة ​باريس​ وضواحيها.

وافتتح العشاء بالنشيدين اللبناني والفرنسي وترأس الحفل رئيس ​دير مار شربل​ الاب شربل دانيال بوحيدر الذي تم تعيينه منذ بضعة اشهر في هذا المنصب، وأظهرت الجالية اللبنانية خلال اللقاء تضامنها الكامل مع ​الشعب اللبناني​ في معاناته من الاوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، كما كان على رأس الحاضرين السناتور الفرنسي Xavier Iacovelli، و​السفير اللبناني​ في باريس وسيادة ​المطران مارون ناصر الجميل​ الذين القوا كلمات الدعم للشعب اللبناني.

بدوره شدد السناتور الفرنسي في كلمته على "تضامنه مع الشعب اللبناني في هذه الظروف المأساوية واستعداده لدعم لبنان، كما ابدى اعجابه بافراد الجالية التي تلتف حول جمعية مار شربل وراعيها الاب شربل-دانيال بو حيدر".