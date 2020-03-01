تلفزيون النشرة: تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بالكورونا في لبنان

أفادت معلومات تلفزيون "النشرة" عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في لبنان إلى 10، وهم حالياً في الحجر الصحي في ​مستشفى بيروت الحكومي​.

وبحسب المعلومات، فإن حالتين كانتا على متن الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى لبنان في 24 شباط الماضي، أما الثالثة كانت بالطائرة التي وصلت في 27 من الشهر نفسه.