تلفزيون النشرة: تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بالكورونا في لبنان

أفادت معلومات تلفزيون "النشرة" عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في لبنان إلى 10، وهم حالياً في الحجر الصحي في مستشفى بيروت الحكومي.
وبحسب المعلومات، فإن حالتين كانتا على متن الطائرة الإيرانية التي وصلت إلى لبنان في 24 شباط الماضي، أما الثالثة كانت بالطائرة التي وصلت في 27 من الشهر نفسه.
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