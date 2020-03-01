سليم عون خلال خلوة تنظيمية للتيار: رئيس الجمهورية هو الضمانة لوجودنا واستمرارنا بالنضال

اقامت هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​ خلوة تنظيمية في حرم المدرسة الشرقية في زحلة، واستهلت الخلوة بحلقات عمل منفردة لكل لجنة مع هيئاتها الادارية مركزيا ومحلياً، حضر هيأتها العامة النائب ​سليم عون​ والوزير السابق ​فادي جريصاتي​ ونائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الادارية ​مارتين نجم​ كتيلي".

وفي كلمة له، نوه عون بـ"المؤتمر التنظيمي الذي دائماً يكون بمثابة انطلاقة جديدة للتيار"، معتبراً انه "لولا وجود ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ للنهوض من ازمته الاخيرة لكانت الامور اسوأ، فهو الضمانة لوجودنا واستمرارنا في النضال والمثابرة على العمل لتحقيق الاهداف المنشودة".

بدوره لفت جريصاتي الى ان "وزراء التيار هم من الاوادم واصحاب مبادئ عالية وعملوا بنشاط وبالتالي فان التيار اقوى الاحزاب لناحية العمل والشفافية والنزاهة".