دياب: تكريم أمين معلوف حافز إضافي لإعادة الصورة المشرقة للبنان

هنأ رئيس الحكومة ​حسان دياب​، في بيان، الأديب ​أمين معلوف​ بوسام الاستحقاق الوطني الفرنسي.

وأشار إلى أنه "على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي، يأتي تقليد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ الأديب اللبناني أمين معلوف وسام الاستحقاق الوطني باسم الجمهورية الفرنسية، ليعكس صورة لبنان الصحيحة والحضارية، لبنان الثقافة والإبداع والامتياز".

ولفت إلى أننا "إذ نعرب عن فخرنا بالأديب معلوف ونوجه له تهانينا، يضيف هذا التكريم من عزيمتنا للعمل الدؤوب في سبيل مواجهة التحديات وإعادة صورة لبنان المشرقة التي يفتخر بها جميع اللبنانيين".