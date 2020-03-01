نقولا نحاس: أعداد مصابي كورونا بلبنان ليست كبيرة لكن المهم محاصرته

أشار النائب نقولا نحاس أنه "يجب التحقيق مع كل شخص قادم إلى لبنان على الحدود البرية والبحرية والجوية لمنع دخول أعداد أكبر من المصابين بفيروس كورونا ، وأن ضبط الحدود السورية مهم جداً"، معتبراً أن "الذهاب لخطوات أقسى سيعود بالمصلحة العامة، وأن الأعداد التي أعلنت وزارة الصحة عنها ليست كبيرة، لكن المهم إحاطة الفيروس ومحاصرته من جميع الجهات لطمأنة الناس".
واعتبر نحاس في حديث تلفزيوني أن "المشكلة هي تراكم العجز السنوي سنة بعد سنة، وأن المداخيل معتم عليها لأن الإقتصاد متعثر، وهناك أزمة حقيقية لأن الأولويات ليست موحدة لدى الرئاسات الثلاث"، ولفت إلى أن "الأولوية هي إيقاف البلد على قدميه ويجب حلحلة النظام المصرفي لأنه يعاني أزمة كبيرة هذه الفترة، و الكلام السابق عن القطاع المصرفي كان كلاماً غير مسؤولاً، وأننا لم نخلق المال في السابق لخلق الوظائف، بل قمنا بتغطية ميزان المدفوعات وبالتالي كان استهلاك للأموال وليس للإستثمار".
ولفت نحاس إلى أن وزير الطاقة والمياه السابق جبران باسيل كان "مصراً أن لا تتمول الكهرباء من الصندوق الكويتي والصناديق الأخرى، بل يريده فقط من الحكومة اللبنانية لأنه غير مقتنع بالصناديق، والمشكلة في وزارة الطاقة هي التشبت بالرأي وهو أمر واضح وغير خفي على أحد".
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