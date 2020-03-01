نقولا نحاس: أعداد مصابي كورونا بلبنان ليست كبيرة لكن المهم محاصرته

أشار النائب ​نقولا نحاس​ أنه "يجب التحقيق مع كل شخص قادم إلى ​لبنان​ على الحدود البرية والبحرية والجوية لمنع دخول أعداد أكبر من المصابين ب​فيروس كورونا​ ، وأن ضبط الحدود السورية مهم جداً"، معتبراً أن "الذهاب لخطوات أقسى سيعود بالمصلحة العامة، وأن الأعداد التي أعلنت ​وزارة الصحة​ عنها ليست كبيرة، لكن المهم إحاطة الفيروس ومحاصرته من جميع الجهات لطمأنة الناس".

واعتبر نحاس في حديث تلفزيوني أن "المشكلة هي تراكم ​العجز​ السنوي سنة بعد سنة، وأن المداخيل معتم عليها لأن ​الإقتصاد​ متعثر، وهناك أزمة حقيقية لأن الأولويات ليست موحدة لدى الرئاسات الثلاث"، ولفت إلى أن "الأولوية هي إيقاف البلد على قدميه ويجب حلحلة النظام المصرفي لأنه يعاني أزمة كبيرة هذه الفترة، و الكلام السابق عن ​القطاع المصرفي​ كان كلاماً غير مسؤولاً، وأننا لم نخلق ​المال​ في السابق لخلق الوظائف، بل قمنا بتغطية ميزان المدفوعات وبالتالي كان استهلاك للأموال وليس للإستثمار".

ولفت نحاس إلى أن وزير الطاقة والمياه السابق ​جبران باسيل​ كان "مصراً أن لا تتمول ​الكهرباء​ من الصندوق الكويتي والصناديق الأخرى، بل يريده فقط من ​الحكومة اللبنانية​ لأنه غير مقتنع بالصناديق، والمشكلة في ​وزارة الطاقة​ هي التشبت بالرأي وهو أمر واضح وغير خفي على أحد".