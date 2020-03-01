فهمي بمؤتمر وزراء الداخلية العرب: تحديات اقتصادية ومالية تقع على عاتق الحكومة الجديدة

أكد وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي، خلال مشاركته ب​مؤتمر​ وزراء الداخلية العرب، ان "هناك ​منظومة​ تحد كاملة متكاملة تُواجه دُولنا، وانَها حلقة متكاملة لا يمكن ​القضاء​ عليها الا بتعاوننا وتماسكنا ووحدتنا وأثني على التفاعل الامني والتنسيق الدائم والمتواصل بين بلداننا"، لافتاً الى ان "حمل ثقيل من التحديات الاقْتِصادِية والمالية والمَعيشية بالإضافة إلى السياسية والامنية والبيئية تقع جميعُها على عاتقِ ​الحكومة الجديدة​"، معتبراً انه "لا يسعني الا أن اؤكد على الثوابت التي تم الاتفاق عليها سابقاً خلال انعقاد مؤتمرات وزراء الداخلية وخاصة في مجال ​مكافحة الإرهاب​ والجرائم المنظمة".

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