تعيين حسين الوجه مستشاراً لشؤون الإعلام في مكتب الحريري

أعلن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، في بيان، عن تعيين حسين ‏الوجه مستشارا لشؤون الاعلام في المكتب الخاص للحريري، الذي باشر مهامه الجديدة ‏اعتبارا من أول آذار الحالي.

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