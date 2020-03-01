دياب: جريمة اغتيال معروف سعد لم تسقط بمرور الزمن لأن الهدف كان قتل أحلام اللبنانيين

أعتبر رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه "على الرغم من مرور ٤٥ سنة على اغتيال الشهيد ​معروف سعد​ الا أن الجريمة لم تسقط بمرور الزمن لأن الهدف كان قتل أحلام اللبنانيين بدولة لجميع أبنائها".

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