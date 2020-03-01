بريطانيا: إنها الحرب !

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أعلنت مصادر رسمية بريطانية أن حكومة بوريس جونسون ستعقد اجتماع أزمة يوم الإثنين لوضع خطط مواجهة فيروس (كورونا) القاتل، وهي خطط تعادل مستويات حالات الطوارئ في الحروب.

وقالت تقارير رسمية إن رئيس الوزراء ومجلس وزرائه سيستخدمون سلطات الطوارئ لمحاربة الوباء القاتل، بينما طُلب من أعضاء مجلسي العموم واللوردات البقاء في منازلهم.

وقالت صحيفة (ميل أون صنداي)، اليوم الأحد، إن الخطط المنتظرة كانت في صلب المناقشات السرية لأيام عديدة بين 10 داونينغ ستريت ومجلس العموم.

وأعرب أحد أعضاء البرلمان الليلة الماضية عن مخاوفه من أن مثل هذا السيناريو سيترك رئيس الوزراء يمارس سيطرة شبه عسكرية في إدارة البلاد، وربما يتعين عليه اتخاذ قراراته من "غرفة حرب سرية" على غرار الحروب التي جرت في أوقات سابقة.

وفي المقابل، حذر أحد الوزراء في أحاديث خاصة من أنه سيكون من الجنون أن يستمر مجلس العموم في الاجتماع في مثل هذه الظروف، حيث يحتمل أن يتحولوا إلى "مصدر لنشر الفيروس" أثناء انتقالهم من وإلى دوائرهم الانتخابية.

وقد تسربت تقارير عن خطط لإغلاق البرلمان في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة ببذل "كل ما هو ممكن" للتصدي للفيروس، بما في ذلك خطط لاستخدام القوات المسلحة لتطويق المناطق المتضررة من الوباء إذا لزم الأمر.

خطة المعركة

وبموجب "خطة معركة" للفيروسات ومقترحات أخرى، تم الكشف عنها الليلة الماضية، سيقوم مجلس الوزراء بما يلي:

النظر في طلب الأطباء المتقاعدين للمساعدة في التشخيص والعلاج، على الرغم من المخاوف من أن العديد من هؤلاء الأطباء سيكونون في شريحة كبار السن وأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

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النظر في المستقبل إلى تشجيع المزيد من العمل المنزلي ومنع السفر غير الضروري للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.

نشر خطة عمل محدثة لمكافحة الفيروسات على مستوى المملكة المتحدة بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة.

إنشاء "غرفة حرب" مشتركة بين العلماء وخبراء الاتصالات.

تحدد الخطوط العريضة لتجهيزات الحكومة "المعززة" لمواجهة الوباء وتدشين حملة إعلامية جديدة يقودها وزير الصحة مات هانكوك.

دعوة من هم فوق الـ60 تفادي الأماكن المزدحمة.

دور الجيش

وبموجب الخطط التي تناقشها الحكومة احتمال استخدام معسكرات عسكرية كبيرة وقواعد جوية في المناطق الريفية كمناطق للحجر الصحي لضحايا المرض.

وقالت التقارير إن مسؤولين في الشؤون الاجتماعية والشؤون الصحية التقوا قادة عسكريين كبارا يوم الجمعة لمناقشة الخيارات المتاحة لوزارة الدفاع لتقديمها إلى 10 داونينغ ستريت كجزء من التخطيط الطارئ لمكافحة فيروس كورونا.

ومن الخيارات، احتمال توفير القوات المسلحة سيارات إسعاف إضافية وآلات لمسح حرارة الجسم، والتي يمكن استخدامها في المطارات والموانئ من أجل التعرف على الركاب الذين يحملون الفيروس، كما يمكن أن توفر الجهات الطبية في الجيش مئات الأفراد المدربين تدريباً عالياً لمساعدة موظفي هيئة الخدمات الصحية NHS في جميع أنحاء البلاد.