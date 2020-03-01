القبض على عاملين لسرقتهما اللوحات الإرشادية بمنطقة الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على عاملين، لاتهامهما بسرقة اللوحات الإرشادية بمنطقة الشروق.

أثناء مرور المقدم صلاح إبراهيم، ضابط المباحث المعین بالقول الأمني أعلى الطریق الدائري، دائرة قسم شرطة الشروق وبصحبته القوة المرافقة، تمكن من ضبط كلاً من "م.م" ، 27 سنة، عامل ، و"ع.ع"، 36 سنة، عامل والسابق اتھامه في القضیة رقم 15563 لسنة 2016م عین شمس "خطف شخص "اثناء استقلالھما دراجة بخاریة " تروسیكل " بدون لوحات معدنیة وبحوزتھما 2 لوحة معدنیة ( إحداھا إرشادیة للطرق، والأُخرى بطول 2 × 50.2 متر مدون علیھا " السویس، الرحاب ، مدینتي "، 2 أعمدة حدیدیة بطول 50.3 متر، جاكوش.

وبمناقشتهما أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد عيد، رئيس مباحث تأمين الطرق والمنافذ، والمقدم محمد وجيه، مفتش المباحث، عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتھا من الطريق الدائري، دائرة قسم شرطة الشروق باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتھما.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحاله اللواء محسن الحلفاوي، مدير إدارة تأمين الطرق والمنافذ، إلى النيابة العامة.