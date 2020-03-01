خدمتهم 20 عامًا وأكلوها.. كلاب ضالة تفترس مربيتها "الأجنبية" بمدينة دهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

اعتاد الكثيرون على إلصاق صفة الوفاء بالكلاب، وضرب الأمثلة ورواية القصص حول ما يتميزون به عن باقي الحيوانات، إلا أن قصة السيدة الإنجليزية "آن جونسون"، يبدو أنها تثبت مجددًا أن التعميم شيء مرفوض ولابد للقاعدة من شذوذ.

"الخليج 365" رصد قصة السيدة البالغة من العمر 61 سنة، والتي

لفظت سيدة إنجليزية تدعى "آن جونسون" أنفاسها الأخيرة، متأثرة بإصابتها بعقر كلاب ظلت تعتني بها لمدة 20 عامًا في "مزرعة للكلاب" بمدينة دهب.

قصة السيدة المعروفة بين المواطنين بـ"جانيت وادي" بدأت في مدينة دهب، التي استقرت بها خلال العقد الأخير من القرن الماضي، وسرعان ما نشطت في مناهضة حملات مكافحة انتشار الكلاب الضالة.

بدأت السيدة الإنجليزية في تجميع الكلاب الضالة ووضعها داخل منطقة تسمى بـ"وادي القمر" حتي تمنع المسئولين من التخلص منها.

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نشاط "جانيت وادي" جذب منظمات ناشطة في مجال حقوق الحيوان، وعددًا من السائحين والمصريين للتضامن ورعاية الكلاب تطوعًا، وتطورت الفكرة لإنشاء مزرعة للكلاب.

20 عامًا مرت على السيدة الإنجليزية في تربية الكلاب الضالة داخل المزرعة، إلى أن حدث ما لم تكن تتوقعه، وتعرضت لهجوم من مخدوميها أودى بحياتها.

بداية النهاية لقصة "جانيت وادي" كانت بممارستها عادتها اليومية في إطعام الكلاب، إلا أن المرة الأخيرة كانت مختلفة، وفوجئت السيدة بهجوم شرس من كلبين موجودين داخل المزرعة، تسبب في قطع أحد شرايين الرقبة الرئيسية، ما أفقدها القدرة على المقاومة لينهش الكلاب جسدها بعد ذلك وتتوفى في الحال.

التقرير الطبي حول أسباب وفاة السيدة ذكر أن سبب الوفاة "الصدمة النزيفية"، نتيجة جرح تهتكي للأوعية الدموية في العنق من الناحية اليسرى، وجرح تهتكي في فروة الرأس الأمامية، واختفاء أجزاء من الجسم أكلتها الكلاب.

وأكد التقرير، أن أظافر السيدة لم تظهر بها أي آثار للمقاومة، ورجح التقرير أنها تعرضت لهجوم مجموعة من الكلاب الشرسة ما أدى إلى وفاتها. ​