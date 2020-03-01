"القبس" الكويتية: وقف جميع أنواع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، الأحد، بأن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين "حتى إشعار آخر"، وذلك ضمن الخطط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية كويتية وصفتها بالمُطلعة قولها إن "من لديهم إقامات داخل البلاد (الكويت) من المصريين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد".

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وأشارت المصادر التي لم تُسمها "القبس" إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سوا أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف "تأشيرات العمل".

وأوضحت المصادر أن "عدد الدول المشمولة بالقرار ارتفع إلى 8 دول، وهي مصر وإيران والعراق والصين وهونج كونج وكوريا وتايلاند وإيطاليا".

وارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الكويت إلى 46 حالة، غالبيتهم العُظمى لأشخاص عائدين من إيران.