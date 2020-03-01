السعودية توقف تصدير منتجات الوقاية من كورونا عبر المنافذ الجمركية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض- (د ب أ):

أعلنت الهيئة العامة للجمارك السعودية، الأحد، إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية " البرية والبحرية والجوية " لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" الجديد "كوفيد 19".

وتشمل القائمة المعتمدة من وزارة الصحة السعودية (الألبسة الواقية، الأقنعة الطبية، البدل الطبية المغلِفة للجسم، النظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه) سواءً بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.

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وأضافت الوزارة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس، الأحد، أن هذا القرار يأتي ذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الوزارية الخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس "كورونا في المملكة، والمتضمّنة إيقاف تصدير جميع تلك المنتجات والمستلزمات إضافة إلى أن ذلك يُمثل اتخاذًا للتدابير الوقائية وتوفيرًا لأقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، وللحفاظ على الصحة العالمية".

وأصدرت السعودية قرارًا بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الجهات الصحية المختصة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا.