العراق: إغلاق المنطقة الخضراء قبيل التصويت على حكومة علاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد- (بي بي سي):

أفادت مصادر صحفية من داخل البرلمان العراقي "بانتهاء الاجتماع الذي جمع رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، ونائبه، حسن الكعبي، في مكتب الحلبوسي، بشأن التصويت، المقرر الأحد، على التشكيلة الوزارية لعلاوي ".

وكان اجتماعٌ ضم رؤساء كتل شيعية مؤيدة لتمرير حكومة علاوي، (كتلة سائرون الصدرية، وصادقون التابعة لقيس الخزعلي زعيم حركة عصائب أهل الحق، والحكمة التابعة لعمار الحكيم، وممثل عن كتلة فتح، وأحمد الأسدي زعيم كتلة السند الوطني)، قد أكد على حضور جلسة التصويت على حكومة علاوي.

يأتي ذلك وسط مقاطعة أغلب النواب السنة والكتل الكردية وائتلاف دولة القانون للجلسة، ما سيحول دون تحقق النصاب المطلوب للتصويت وهو نصف الحاضرين زائد واحد.

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وترددت أنباء من داخل البرلمان عن محاولات فريق محمد علاوي تأجيل جلسة الأحد الاستثنائية إلى يوم الأربعاء المقبل، مع تشديد الكتل الرافضة للتصويت على استعدادها لاستبدال علاوي بمرشح آخر من البيت السياسي الشيعي.

وميدانياً، شهدت العاصمة، بغداد، وجوداً أمنياً مكثفاً، بالتزامن مع الحشد لتظاهرة كبيرة، دعا إليها متظاهرو ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية، ومتظاهرو محافظة ذي قار الجنوبية.

وأغلقت السلطات العراقية جسر السنك، والمنطقة الخضراء، وسط العاصمة العراقية، كإجراء احترازي للتظاهرات الشعبية.