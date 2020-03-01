أغلبهم سوريّون، بداية تدفّق مهاجرين من تركيا نحو اليونان والشرطة تواجههم بقنابل الغاز المسيلة للدموع

تدفق اللاجؤون في تركيا من مختلف الجنسيات وخصوصا السوريين على الحدود مع اليونان وبلغاريا، فور إعلان السلطات التركية سحب قواتها الأمنية من الحدود.

وحسب وكالة "الأناضول" التركية، "يواصل آلاف اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، التوجه إلى ولاية أدرنة التركية الحدودية مع اليونان، بهدف العبور إلى أوروبا".

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وقالت إن "المهاجرين يتدفقون من مختلف المدن التركية وفي مقدمتها إسطنبول إلى أدرنة، على أمل العبور للجانب اليوناني"، موضحة أن "مئات المهاجرين أمضوا ليلتهم بالقرب من معبر "قابي قوله" الحدودي التركي مع اليونان، ثم توجهوا في ساعات الصباح إلى المعبر اليوناني".

بدورها، قالت وسائل الإعلام اليونانية، إن "القوات اليونانية، ألقت على المهاجرين غازات مسيلة للدموع، بهدف منعهم من الدخول إلى بلادهم"، مشيرة إلى أنه رغم التشديد اليوناني، إلا أن بعض المهاجرين تمكنوا من العبور عبر قطع نهر يفصل بين الحدود التركية اليونانية.