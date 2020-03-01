الانتخابات الأمريكية.. ترامب يهنئ جو بايدن

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تغريدات على "تويتر"، بعد فوز جو بايدن بانتخابات الحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينا الجنوبية، وانسحاب الملياردير توم ستاير من السباق، وفقًا لروسيا اليوم.
وقال ترامب إنه يجد صعوبةفي تصديق أن ستاير ومايك بلومبيرغ سيفيدان الحزب الديمقراطي في شيء، كما هنأ بايدن بالفوز قائلا "تهانينا لجو بايدن النعسان".
وأعلن الملياردير توم ستاير أمس السبتخروجه من السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية بعد حصوله على نتائج مخيبة للآمال على الرغم من استثماره ملايين الدولارات في حملته الانتخابية.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن فوز بايدن سينهي حملة مايك بلومبيرغ، الذي وصفه بأنه صاحب أسوأ أداء في تاريخ المناظرات الرئاسية.
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