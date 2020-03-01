أدى السياسي القومي محيي الدين ياسين اليمين الدستورية رئيسا لوزراء ماليزيا، الأحد بعدما اختاره ملك البلاد خلفا لمهاتير محمد المستقيل، وفقًا لموقع روسيا اليوم. وختمت مراسم أداء اليمين أسبوعا من الاضطرابات بدأ باستقالة مهاتير (94 عاما) الذي تعهد بالسعي لإجراء تصويت في البرلمان للطعن في مستوى الدعم الذي يحظى به محيي الدين ياسين لكنه أقر بأنه قد يفشل. الذي تعهد بالسعي لإجراء تصويت في البرلمان للطعن في مستوى الدعم الذي يحظى به محيي الدين ياسين لكنه أقر بأنه قد يفشل. Advertisements وأدى ياسين 72 عاما اليمين في مراسم بالقصر الملكي أمام السلطان عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا. مراسم بالقصر الملكي أمام السلطان عبد الله أحمد شاه ملك ماليزيا. ويأتي التغيير في القيادة بعد أقل من عامين من انضمام مهاتير محمد إلى منافسه القديم أنور إبراهيم (72 عاما) لهزيمة حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي حكم البلاد ستة عقود وذلك استنادا إلى برنامج يتصدى للفساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنصيب رئيس وزراء جديد في ماليزيا خلفا لمهاتير محمد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.