مصادر: قد يتم تأجيل زيارة الرئيس الصيني لليابان وسط تفشي فيروس "كورونا"

أفادت تقارير صحفية بأنه قد يتم تأجيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج الرسمية لليابان للخريف القادم بدلًا من شهر أبريل، في الوقت الذي تجابه فيه الصين تفشي فيروس كورونا، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.كانت صحيفة سانكي اليابانية قد ذكرت اليوم الأحد أن طوكيو وبكين يميلون نحو تأجيل زيارة شي الرسمية لليابان، كما نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية داخل البلدين القول إنه من المرجح أن يتم تأجيل الزيارة للخريف القادم أو في وقت متأخر عن ذلك.كان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قد قال، في مؤتمر صحفي أمس، أن الاستعدادات لزيارة الرئيس الصيني تمضي قُدما.