"الرباط" تصف إلغاء تأشيرات العمرة بسبب "كورونا" بالقرار الصائب

دعت السلطات المغربية مواطنيها إلى احترام تدابير السلطات السعودية بإلغاء تأشيرات العمرة، بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ووصفت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي ، والمغاربة المقيمين بالخارج -في بيان اليوم الأحد التدابير التي اتخذتها المملكة العربية السعودية؛ للحد من انتشار الوباء ، مسؤولة وصائبة،

داعية مواطينها إلى احترام هذه التدابير والتجاوب معها.



وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت يوم الخميس الماضي تعليق الدخول إلى الأراضي السعودية؛ لأداء مناسك العمرة، وزيارة المسجد النبوي "مؤقتًا " بسبب فيروس "كورونا" المستجد.