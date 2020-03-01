كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق متحف اللوفر في باريس لعقد اجتماع للموظفين حول كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت السلطات في فرنسا متحف اللوفر، اليوم الاحد، حيث عقدت إدارة المتحف اجتماعًا للموظفين حول انتشار فيروس كورونا الجديد.

وحسبما أورت وكالة "رويترز"، تنتشر طوابير طويلة من السياح الساخطين خارج المتحف، ومنزل ليوناردو دافنشي الموناليزا وصورة فينوس دي ميلو.

وقالت متحدثة باسم المتحف، إنه من المتوقع افتتاح المتحف في وسط باريس بعد الاجتماع بين الإدارة والموظفين والطبيب.

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وأضافت، أن المتاحف لم تكن مشمولة بأوامر الحكومة للإلغاء، حتى إشعار آخر، وجميع التجمعات العامة في الداخل أو في الأماكن الضيقة التي تضم أكثر من 5000 شخص.

أصدرت الحكومة الأوامر يوم السبت، وهي تحاول احتواء انتشار الفيروس. اعتبارا من مساء السبت، كان لدى فرنسا 100 حالة مؤكدة من المرض.

ونتيجة لهذا الحظر، أغلق المعرض السنوي في باريس يومًا مبكرًا يوم السبت. تم إلغاء سباق نصف ماراثون مع أكثر من 40،000 عداء اليوم الأحد في العاصمة الفرنسية.