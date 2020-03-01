كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأكيد حالة فيروس كورونا جديدة في جزيرة تنريفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت السلطات الصحية الإقليمية في جزيرة تنريفي، أن مواطن إيطالي يقيم في فندق تم إغلاقه أُصيب بفيروس كورونا الجديد، بعد اكتشاف أربع حالات إصابة بالفيروس.

وقالت السلطات الصحية الإقليمية لجزر الكناري، يوم السبت، إن المواطن الإيطالي، وهو جزء من نفس المجموعة التي تضم الحالات الأربع الأصلية في فندق H10 Costa Adeje Palace، كان في عزلة في غرفة بالفندق منذ 24 فبراير وسيتم نقله إلى المستشفى، مضيفة، أن الإيطالي "في حالة صحية جيدة".

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وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للحالات النشطة في جزر الكناري إلى ستة - خمسة في جزيرة تنريفي وحالة واحدة في جزيرة لا جوميرا.

في يوم السبت، وهو اليوم الخامس من إغلاق الفندق، شوهد بعض الضيوف البالغ عددهم 130 ضيفًا الذين تم السماح لهم بالمغادرة يوم الجمعة وهم يغادرون أرضياتهم بحقائب سفر.

لا يزال هناك أكثر من 700 سائح في انتظار فترة عزل لمدة 14 يومًا تم فرضها يوم الأربعاء.