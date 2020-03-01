كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: تغير المناخ يطيل الصيف الأسترالي بنسبة 50٪ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر بحث نُشر في أعقاب موسم الحرائق غير المسبوقة في أستراليا، اليوم الاحد، أن طول فصل الصيف الأسترالي يبلغ فعليًا ضعف طول فصل الشتاء الذي أدى فيه تغير المناخ إلى زيادة درجات الحرارة منذ منتصف القرن الماضي.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، قارن تقرير معهد أستراليا، وهو مركز أبحاث مقره كانبرا، بين بيانات العقدين الماضيين ومقاييس درجات الحرارة في منتصف القرن العشرين في بداية المواسم في المناطق المعتدلة وشبه الاستوائية من البلاد.

على مدى العقدين الماضيين، كان الصيف في معظم أنحاء أستراليا في المتوسط لمدة شهر واحد لفترة أطول من نصف قرن، في حين أن الشتاء قد تقلص لمدة ثلاثة أسابيع في المتوسط.

على مدار السنوات الخمس الماضية، أظهر التحليل أن الصيف الأسترالي كان في المتوسط أطول بنسبة 50٪ عما كان عليه في منتصف القرن العشرين بناءً على قراءات درجة الحرارة.

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وقال ريتشي ميرزيان، مدير برنامج المناخ والطاقة في معهد أستراليا: "النتائج التي توصلنا إليها ليست إسقاطًا لما قد نراه في المستقبل. هذا يحدث الآن."

صدر التقرير في الوقت الذي تحسب فيه أستراليا تكلفة موسم حرائق الغابات المدمر الذي طال ما يقرب من 12 مليون هكتار (30 مليون فدان) من أراضي الأدغال، مما أسفر عن مقتل 33 شخصًا ونحو مليار حيوان أليف.

أدت "حرائق الغابات" التي وصفها رئيس الوزراء سكوت موريسون، بـ" الصيف السوداء" إلى زيادة كثرة حرائق الغابات التي طال أمدها على الحكومة لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة.

بينما تم احتواء أو إطفاء الحرائق الرئيسية، إلا أن أكثر من اثني عشر شخصًا كانوا لا يزالون يحترقون في نهاية شهر فبراير، والذي يمثل تقليديًا نهاية الصيف في أستراليا.