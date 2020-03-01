كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تسجيل أول حالة وفاة.. ترامب يطمئن الأمريكيين بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في ولاية واشنطن.

طمأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه بعد تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ومن جانبه قال ترامب، في مؤتمر صحفي، أن الوضع خطير جدا، مشيرا إلى أن 22 شخصا أصيبوا بالفيروس داخل الولايات المتحدة، بمن فيهم الضحية، ولا يزال أربعة منهم في حالة خطرة، ومن المرجح وقوع إصابات جديدة.

وطمأن ترامب، الأمريكيين وطالبهم بعدم تغيير جداول أعمالهم الروتينية، مؤكدًا أن الدولة على أعلى مستوى من الاستعداد للتعامل مع تفشي الفيروس و"ليس هناك أي داع للذعر".

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وأضاف ترامب: "تتحدثون الآن عن 22 مصابا في عموم أراضي البلاد الهائلة، وأعتقد أننا سنكون في حالة جيدة جدا".

وأعرب ترامب عن ثقته بقدرة الأمريكيين على التعافي في حال إصابتهم بالفيروس، مؤكدا أنه ينوي لقاء ممثلين عن شركات إنتاج الأدوية في البيت الأبيض غدا الاثنين لبحث جهود تطوير لقاح ضد الفيروس.

وأكد ترامب أنه يدرس امكانية فرض قيود إضافية لمنع تفشي كورونا في الولايات المتحدة، بما في ذلك إغلاق الحدود مع جميع الدول الأخرى وبالدرجة الأولى المكسيك، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.