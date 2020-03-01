كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حاملة طائرات أمريكية تدخل البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منطقة البحر الأبيض المتوسط هي موطن لنزاعين رئيسيين - حرب أهلية شاملة في ليبيا (التي تحولت إلى دولة فاشلة في عام 2011 بعد غارات جوية لحلف الناتو) والتوترات في سوريا بين دمشق وحلفاء تركيا الأتراك.

عبرت حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس دوايت أيزنهاور" عبر مضيق جبل طارق ودخلت البحر الأبيض المتوسط مساء السبت، وفق ما أفادت به بوابة المعلومات البحرية للمرور البحري.

ووفقًا للمورد، فإن حاملة الطائرات، التي تمر بعلامة النداء نايك، تبحر حاليًا شرق جبل طارق اعتبارا من ظهر يوم الأحد، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

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يُقال إن حاملة الطائرات لديها مرافقة لعدة سفن حربية أخرى تابعة للبحرية الأمريكية، بما في ذلك صواريخ USS San Jacinto و USS Vella Gulf Tomahawk المسلحة بصواريخ موجهة، بالإضافة إلى سرب مدمر يتكون من سفينة يو إس إس ستاوت، وحاملة الطائرات جيمس إي. ويليامز ومدمرات يو إس إس تروكستون.

أصدرت البحرية الأمريكية بيانًا صحفيًا حول عمليات أيزنهاور الأسبوع الماضي، قائلة، إن مجموعة الإضراب كانت "تجري عمليات في الأسطول الأمريكي السادس لدعم عمليات الأمن البحري في المياه الدولية، إلى جانب حلفائنا وشركائنا".

يقع المقر الرئيسي للأسطول السادس في نابولي، إيطاليا، ويعمل في المسارح الأوروبية وشمال إفريقيا، بما في ذلك البحر الأبيض المتوسط.

يُعتقد أن مجموعة الإضراب تضم ثمانية أسراب من الطائرات المقاتلة من طراز F / A-18E بالإضافة إلى مروحيات الهجوم البحري، ويديرها نحو 6000 بحار.