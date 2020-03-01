كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان تحذر المهاجرين الذين وصلوا إلى حدود إفروس من محاولة العبور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسلت الحكومة اليونانية، رسائل تحذيرية إلى المهاجرين الذين وصلوا إلى حدودها الشمالية، من محاولة عبورها لأنها زادت من أمن الحدود إلى أقصى مستوى، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

كما توجه مئات المهاجرين عبر الحدود النفاذية إلى اليونان قادمين من تركيا، اليوم الأحد، بينما تجمع الآلاف على الجانب التركي بحثًا عن الدخول بعد أن خففت أنقرة من القيود المفروضة على حركتهم.

ووصل ما لا يقل عن 500 شخص عن طريق البحر في ثلاث جزر يونانية بالقرب من الساحل التركي في غضون ساعات قليلة صباح اليوم الأحد، حيث قال مسؤول بالشرطة، إن سبعة حمولة من القوارب وصلت إلى ليسبوس على متنها أكثر من 300 على ظهرها، ووصلت أربعة منها إلى ساموس وعلى متنها 150 شخص واثنتان على خيوس مع ما مجموعه 70 إلى 80 شخصًا.

وفي البر الرئيسي إلى الشمال، خاضت المجموعات عبر النهر إلى الجانب اليوناني في كاستانيز، حيث شاهد مراسلو رويترز مجموعات يصل عددها إلى 30 شخصًا، من بينهم أم أفغانية مع طفل رضيع عمره خمسة أيام، على جانب طريق، وقد عبروا النهر قبل ذلك بساعات.

وقالت تركيا يوم الخميس الماضي، إنها لن توقف مئات الآلاف من طالبي اللجوء الموجودين في أراضيها من الوصول إلى أوروبا على الرغم من الاتفاق على القيام بذلك مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016، حيث أثار إعلانها اندفاعًا فوريًا تقريبًا إلى الحدود التي تشاركها مع عضو الاتحاد الأوروبي اليونان.

كما جاء التحول التركي بعد غارة جوية أسفرت عن مقتل 33 جنديا تركيا في شمال غرب سوريا المجاور، حيث نشرت أنقرة قوات للمساعدة في تأمين حدودها ضد تدفق جديد للاجئين من الحرب الأهلية السورية.

وأضافت تركيا، إن الأموال التي وعد بها الاتحاد الأوروبي لمساعدتها في التعامل مع 3.7 مليون لاجئ سوري موجودون بالفعل في البلاد كانت بطيئة في الوصول؛ كما كانت أنقرة قد هددت عدة مرات في الماضي بفتح بوابات الفيضان إذا لم تحصل على المزيد من الدعم.

وتصاعد التوتر في كاستانيز، على الحدود الشمالية الشرقية لليونان مع تركيا، يوم السبت الماضي بعد أن استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لصد مئات المهاجرين على الجانب التركي سعيًا للدخول.

وقال مصدر حكومي يوناني، إن عدد الأشخاص الذين تجمعوا على الحدود يوم الأحد بلغ 3000، بينما قدرت المنظمة الدولية للهجرة العدد بـ 13،000.

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وقال مصدر بالحكومة اليونانية، إن بعض المهاجرين ألقوا الحجارة والقضبان المعدنية باتجاه الجانب اليوناني وكذلك قنابل الغاز المسيل للدموع المحمولة باليد، حيث تم إبعاد الصحفيين مسافة كيلومتر واحد عن المعبر الحدودي اليوناني.

كما أضاف نائب وزير الدفاع الكيفيديس ستيفانيس لقناة سكاي التلفزيونية في اليونان، أنه بالأمس كانت هناك 9600 محاولة لانتهاك حدودنا وتم التعامل معها كلها بنجاح.

وقالت اليونان، إن هناك محاولة مدبرة على حدودها، واتهمت تركيا بتوجيه المهاجرين بشكل نشط.

وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يدعم اليونان وجارتها بلغاريا التي لها حدود مع تركيا أيضًا في حماية الحدود الخارجية للكتلة التي تضم 27 دولة.

كما أعرب عن تعازيه لتركيا في الغارة الجوية المميتة، وقال إنها مستعدة لزيادة الدعم الإنساني.

ولم يحاول أي مهاجر حتى الآن العبور إلى بلغاريا من تركيا، لكن التوترات كانت تتصاعد عند نقاط العبور التركية اليونانية "قريبة جدًا" من الأراضي البلغارية، وبالتالي فإن صوفيا عززت دورياتها الحدودية ضد أي دخول غير قانوني، وفقًا لما صرح به وزير الدفاع كراسيمير كاراكاشانوف للمواطنين.

وكانت اليونان هي البوابة الرئيسية لمئات الآلاف من طالبي اللجوء إلى أوروبا في عامي 2015 و2016.

كما يوجد بالفعل أكثر من 40،000 مهاجر في جزر بحر إيجة، يعيشون في مخيمات مكتظة بشدة وظروف صعبة.