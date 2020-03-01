كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الجنوبية تغلق الكنائس بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت كوريا الجنوبية، الكنائس اليوم الأحد، مع وجود العديد من الخدمات عبر الإنترنت بدلًا من ذلك، حيث قاتلت السلطات لكبح جماح التجمعات العامة حيث وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 586 إصابة إلى 3736 حالة، وفقًا لما ذكرتة وكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وجاء ذلك بعد يوم واحد من أكبر قفزة يومية بلغت 813 حالة في معركة كوريا الجنوبية مع أكبر انتشار للفيروس خارج الصين، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 20 ارتفاعا من 17 في اليوم السابق.

وفي سيول، تم إقصاء نحو عشرة من المصلين من كنيسة "Yoido Full Gospel"، التي وضعت عظة لأتباعها البالغ عددهم 560.000 على موقع يوتيوب، وتم تصويرها مع جوقة صغيرة بدلًا من جميع الأعضاء البالغ عددهم 200 عضو وأوركسترا قوامها 60 شخصًا.

كما حذرت السلطات من "لحظة حرجة" في المعركة ضد الفيروس، وحثت الناس على الامتناع عن حضور الخدمات الدينية والأحداث السياسية والبقاء في المنزل في نهاية هذا الأسبوع.

ولأول مرة في تاريخها البالغ 236 عامًا، حيث قررت الكنيسة الكاثوليكية في كوريا الجنوبية وقف الجماهير في أكثر من 1700 موقع في جميع أنحاء البلاد، كما ألغت المعابد البوذية الأحداث، في حين عقدت الكنائس المسيحية الكبرى خدمات على الإنترنت.

ومن بين الحالات الجديدة، هناك 333 حالة من مدينة دايجو جنوب شرق البلاد، حيث توجد كنيسة في وسط الفاشية، و26 من مقاطعة نورث جيونج سانج القريبة، على حد قول المركز.

وقالت الوكالة، إن بعض أعضاء الكنيسة في يناير زاروا مدينة ووهان بوسط الصين، حيث ظهر المرض في أواخر العام الماضي، مضيفة أنها تحقق لمعرفة ما إذا كانت الرحلة لعبت دورًا في تفشي المرض.

وقال نائب مديرها، كوون جون ووك، في مؤتمر صحفي، إننا نتتبع عدد الأعضاء الذين ذهبوا إلى الصين.

وأضاف في إشارة إلى الكنيسة المعنية، ـن أولويتنا القصوى هي معرفة كيفية انتقال فيروس كورونا على نطاق واسع بين أتباع شينتشونجي.

وأوضح، أن عدد الحالات من المرجح أن يستمر في النمو في أوائل مارس، وتعهد ببذل المزيد من الجهود لكبح جماح مصادر العدوى الرئيسية.

كما نقلت وكالة يونهاب للانباء اليوم الاحد، نقلا عن مسؤول بالكنيسة قوله ان مؤسس الكنيسة ورئيسها المسيح المسمى لي مان هي قد خضعا للفيروس يوم السبت الماضي وهو في انتظار النتائج.

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وتم الرد على المكالمات التي وجهتها رويترز إلى مقر الكنيسة في غواشون، جنوب سيول.

ولكن الكنيسة أصدرت بيانًا في وقت لاحق اليوم الأحد كررت فيه دعواتها لوضع حد "للوصم والكراهية والتشهير" ضد أتباعها، قائلة إنها تتعاون مع جهود الحكومة لاحتواء تفشي المرض.

وفي مؤتمر صحفي في سيول، حثت مجموعة من الأطباء ورؤساء المستشفيات العامة الحكومة على مكافحة النقص في الأسرة من خلال إسنادهم إلى المصابين بأمراض خطيرة، بعد وفاة اثنين من المرضى في الحجر الصحي في المنزل.

"مساعدة لكوريا الشمالية"

دعا الرئيس مون جاي إين إلى الوحدة وتعهد ببذل مزيد من الجهود، بما في ذلك ميزانية إضافية، لمكافحة تفشي المرض في خطاب.

وقال، إن اندلاع المرض يمكن أن يهدد حياتنا بشكل مؤقت، لكنه لا يمكن أن يكسر وحدتنا وأملنا.

كما اقترح مون بذل جهود مشتركة مع كوريا الشمالية لمنع تفشي المرض في الجار وتحسين الرعاية الصحية.

ولم نؤكد كوريا الشمالية، لكنها طلبت شهرًا في الحجر الصحي لمن يعانون من الأعراض، بينما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الزعيم كيم جونغ أون عقد اجتماعًا حول إجراءات أكثر صرامة.

وقام عدد أكبر من الجيران بتعليق الرحلات وحظر الزوار من كوريا الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن وزير الخارجية كانغ كيونغ - واه طلب من واشنطن تجنب "الإجراءات المفرطة التي قد تقلص التبادلات بين البلدين دون داع"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيجون اليوم الأحد.

كما جاء الطلب بعد أن نصحت الولايات المتحدة الأميركيين بعدم السفر إلى المناطق المنكوبة، مثل دايجو.

