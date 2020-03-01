الجيش الملكي لكرة الطائرة يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرش

هاجر لصفر

تمكن فريق الجيش الملكي لكرة الطائرة ذكور، من بلوغ نصف نهائي كأس العرش 2020/2019، بعد تخطيه لنادي المغرب الفاسي بحصة 3 جولات للاشيء بالعاصمة العلمية.

وجاء هذا التأهل، بعد الفوز في الجولة الأولى بحصة 16-25، والجولة الثانية بـ20-25، فيما الجولة الأخيرة انتهت بـ15-25.

وفي نفس المنافسة، تأهل الفريق النسوي للممثل الأول للعاصمة إلى ثمن نهائي كأس العرش بعد تخطي فريق جمعية العرائش بحصة 3 جولات للاشيء.