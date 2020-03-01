العثماني: هناك تقدم في قضية الصحراء المغربية ولكن المغرب مستهدف

خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للتعليق على التطورات، التي يعرفها ملف الوحدة الترابية، متحدثا عن “استهداف” يتعرض له المغرب.

وقال العثماني، في حديثه، مساء أمس السبت، أمام اللجنة المركزية لشبيبة حزبه، إن “هناك استهدافا لبلدنا، ووحدته الترابية، وسيادته، وسنكون في مقدمة من يدافعون عن الصحراء المغربية بكل وضوح”، على الرغم مما قال إنه “تقدم في قضية الصحراء المغربية”، داعيا شباب حزبه إلى التسلح بالمعلومات للدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب.

واعتبر العثماني أنه في الوقت الذي يتعرض فيه المغرب للاستهداف، فإن حزبه يقدم مصلحة الوطن، وقال: “نحن لا نتلاعب بمصلحة الوطن لأنها أولى، بلادنا أولى كنصبرو شويا لأننا نريد أن نكون في صف الوطنيين وهم في جميع الأحزاب ونمد يدنا إليهم للتعاون والحوار”.

وأضاف العثماني أن حزبه ينأى عن نفسه في كثير من الأوقات، التي يتعرض فيها للإشاعات، والهجوم، وتحريف الحقائق لأنه يراعي مصلحة الوطن، وتابع: “السلوك السياسي للحزب لن يفهمه إلا من أخذ هذه القضية بعين الاعتبار”.

تجدر الإشارة إلى أن الجارة الشرقية الجزائر هاجمت المغرب، خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب افتتاحه لقنصليات إفريقية في الأقاليم الجنوبية، كما ضغطت على دول إفريقية لعدم افتتاح قنصلياتها في الصحراء المغربية، وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج عن سعي الجارة الشرقية لإقناع دول بعدم المشاركة في منتدى كرانس مونتانا في الصحراء المغربية، والمنتظر تنظيمه خلال شهر مارس الجاري.