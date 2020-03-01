فرح الفاسي تدخل عالم الانتاج السينمائي

تخوض الممثلة فرح الفاسي، لأول مرة، تجربة الإنتاج، إذ أشرفت على إنتاج فيلم “لامورا”، الذي يعرض لأول مرة في مهرجان الفيلم الوطني في طنجة.

وبعد تجاربها في ميدان التمثيل، تخوص فرح الفاسي تحربة إنتاج فيلم “لامورا”، أو الحب في زمن الحرب، الذي يشاركها في بطولته مهدي فولان، بوجود ممثلين آخرين، من بينهم حسن فولان، وهاجر بولعيون، ومحمد عسو، ومراد أوسعدان، وصلاح ديزان، وعبد الإله ارمضان.

وأشرف على إخراج مشاهد الفيلم محمد إسماعيل، وقد أنجزت في شمال المملكة، فيما تتحدث قصته عن شابة تدعى ماريا، وتجسد دورها فرح الفاسي، إذ تعيش بإعاقة على مستوى الساق، وهي من عائلة متدينة، وذات رؤى سياسية مختلفة.

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وفي تفاصيل القصة، تلتقي ماريا بشعيب، الذي يجسد دوره الممثل المهدي فولان، الشاب المغربي المجند، والقادم لنصرة الدين من الكفار، كما أوهموه، فتنشأ بينهما قصة حب تثمر ولادة ابنتهما “روز” في غياب والدها.

وينافس الفيلم على جوائز مهرجان طنجة للفيلم، في دورته 21، التي انطلقت الجمعة، وتستمر لمدة أسبوع.

ويعرض “لامورا”، أو “الحب في زمن الحرب” أمام لجنة تحكيم المهرجان، يوم الأربعاء 4 مارس المقبل، بحضور مخرجه، وأبطاله.