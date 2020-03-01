مصرع شاب غرقا بـ”واد غيس” أمام أعين أصدقائه

لقي شاب، أمس السبت، حتفه غرقا في “واد غيس”، الموجود على مستوى جماعة بنعبد الله، في ضواحي الحسيمة.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشاب كان قيد حياته يبلغ من العمر17 سنة، وكان يسبح في الواد المذكور رفقة أصدقائه، قبل أن يجرفه تيار الواد إلى الداخل، ما أدى إلى غرقه، بعدما ابتلع كميات كبيرة من الماء، تسببت في اختناقه، ومصرعه على الفور، أمام أعين أصدقائه، الذين لم يستطيعوا إنقاذه.

وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية، وعناصر الدرك إلى عين المكان للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة، فيما نقلت سيارة إسعاف جثة الشاب إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في الحسيمة.