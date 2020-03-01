نصف نهائي كأس العرب.. تشكيلة منتخب أقل من 20 سنة لمواجهة تونس

هاجر لصفر – صحافية متدربة
كشف جواو أروزو، مدرب المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة، عن التشكيلة التي ستحمل على عاتقها البحث عن بطاقة بلوغ النهائي، في مباراة نصف النهائي، اليوم الأحد، أمام المنتخب التونسي.
وتدخل هذه المباراة التي ستجرى على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام ، لحساب فعاليات نصف نهاية كأس العرب، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية إلى غاية يوم الأربعاء المقبل.
وقرر مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة الإعتماد، في مباراة اليوم، على تشكيلة تتكون من يوسف لغزال، زكرياء ادريوش، أنوار العزوزي، منتصر لهتيمي، عمر العمراني، إبراهيم شهير، أشرف رمزي، محمد السبل، المهدي المبارك، هيثم عبيدة، أسامة الراوي.
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