تأجيل القمة العربية في الجزائر بسبب “كورونا” وتبون يحدد موعدا جديدا لها

بسبب تفشي فيروس كورونا، أعلنت جامعة الدول العربية، عن تأجيل موعد القمة العربية، والتي كان من المقرر انعقادها أواخر شهر مارس الجاري، بالجارة الشرقية الجزائر.

وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، خلال مؤتمر صحافي له أمس السبت، مع وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، عن التأجيل، في الوقت الذي تحدث بوقادوم عن الظروف العالمية وبالأخص الصحية، والتي قال إنها تستدعي التحضير الجيد لإنجاح الموعد.

وأوضح أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي ستؤول إليه رئاسة القمة، سيحدد تاريخ انعقادها بالتنسيق مع الأمانة العامة للجامعة العربية، فيما أشار أبو الغيط إلى أن تأجيل القمة إلى وقت لاحق “لا يمكن أن يتعدى منتصف يونيو المقبل”، معبرا عن أمله في أن تكون الدورة المقبلة “فرصة للم الشمل العربي”.

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وكان من المقرر عقد القمة العربية في الجزائر أواخر مارس الجاري، إلا أن انتشار كورونا بشكل سريع دفع دولا كثيرة لاتخاذ إجراءات احترازية كمنع السفر من وإلى الدول المصابة.

وسجل العالم، حتى أمس، أكثر من ألفين و900 وفاة ونحو 86 ألف مصاب بالفيروس، معظمها في الصين، في الوقت الذي سجلت الجارة الجزائر حالة إصابة لمواطنة قادمة من إيطاليا.