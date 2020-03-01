السعودية: إطلاق آلية إلكترونية لاسترجاع رسوم تأشيرات العمرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق آلية إلكترونية لطلب استرجاع رسوم التأشيرات وأجور الخدمات، عن طريق وكلاء العمرة في بلدان المعتمرين فقط.

وقالت الوزارة في بيان، إن آلية الاسترجاع تأتي بعد قرار تعليق الدخول إلى المملكة بشكل مؤقت احترازيا، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، وذكرت الوزارة أن من لديه أي مطالبات، مراجعة وكلاء العمرة المحليين في بلدانهم.

وأوقفت السلطات السعودية، الخميس الماضي، الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا تحسبا لوصول فيروس كورونا إلى البلاد.

كما تم "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة".

وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، تعليق دخول مواطني دول مجلس التعاون إلى مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بشكل مؤقت ضمن إجراءات احترازية من مرض فيروس "كورونا".