"فلسطين خالية من كورونا و65 شخصا في الحجر الصحي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بخصوص كورونا، أن فلسطين لا تزال خالية من أي إصابة بالفيروس المستجد "كوفيد 19"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وذكرت الوزارة أن 65 مواطنا يخضعون للحجر الصحي في الأكاديمية ومنازلهم، بسبب قدومهم من مناطق ينتشر فيها الفيروس.
وأضافت أنه تم إجراء 145 فحصا لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20/1/2020، وكانت جميعها خالية من الفيروس.
وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بلغ 5 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة في الحجر الصحي المنزلي 60 حالة.
ولفتت إلى أن الحجر الصحي في الأكاديمية سيُطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وإيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة 14 يوما بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.
وأوضحت الوزارة أن الحجر البيتي سيطبق على المواطنين والزائرين القادمين من الدول والمناطق التالية: تايوان، وماليزيا، وسورية، والبحرين، والكويت، وعُمان، ولبنان، والعراق، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوم بدءا من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.
وقالت الوزارة إن أهم توصياتها للوقاية من المرض تتمثل في النظافة الشخصية، والممارسات الغذائية الآمنة، وغسل اليدين بالصابون والماء أو فرك اليدين بمطهر كحولي، وتغطية الفم والأنف بمنديل عند السعال أو العطس، وتجنب ملامسة أي شخص مصاب بأعراض زكام أو تشبه الإنفلونزا، وتجنب التقبيل، وطلب الرعاية الطبية في حال الإصابة بحمى وسعال وصعوبة في التنفس، والتزام المواطنين الخاضعين للحجر المنزلي بالتعليمات التي أعطيت لهم من وزارة الصحة وعدم مغادرة الحجر قبل انتهاء مدته.
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