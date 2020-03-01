كلاسيكو: ريال مدريد يسعى لفك عقدته أمام برشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستضيف ريال مدريد في وقت لاحق من مساء اليوم، الأحد، غريمه التقليدي برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن أحداث الجولة الـ26 من الليغا.

جدير بالذكر أن آخر كلاسيكو في الدوري على ملعب سانتياغو برنابيو كان في الموسم الماضي 2018-2019 وكان سببا في إقالة المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري من منصبه بعد الهزيمة 0-1 والإقصاء من الشامبيونزليغ أمام أياكس أمستردام والإقصاء أيضا من كأس الملك، ليأتي زيدان بدلا منه في ولاية ثانية يوم 11 آذار/مارس 2019 في محاولة لتصحيح مسار الفريق بعد موسم كارثي.

وانتصار زيدان اليوم سيفك عقدته وعقدة ريال مدريد ويقضي على تفوق ميسي وزملائه خلال زياراتهم لملعب البرنابيو منذ موسم 2014-2015، أي منذ عهد كارلو أنشيلوتي.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الكلاسيكو، نجد أنه خاض الفريقان 243 مباراة رسمية، وانتهت ب 96 انتصارًا لبرشلونة و95 فوزًا لريال مدريد و52 تعادلًا.

وفي سانتياغو برنابيو، تقابل ريال مدريد وبرشلونة 97 مرة حتى الآن، وأضاف أصحاب الأرض 49 فوزا بينما حقق الضيوف 26 انتصارا، وانتهى اللقاء بالتعادل.

ومن جهة الأهداف، فقد تم تسجيل 802 هدفاً في الـ243 مباراة، برصيد 403 هدف للميرينغي و399 هدف للبارسا.

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أما من جهة تاريخ المواجهات بينهما في بطولة الليغا فقط، نجد أنهما خاضا 179 لقاء، فاز ريال مدريد في 72 مباراة كما فاز برشلونة بـ17 مباراة أيضًا، وتم تسجيل 574 هدفًا، بمعدل 286 هدف للأبيض و288 هدف للبلوغرانا.

ويعتبر آخر انتصار للأبيض على البلوغرانا في بطولة الليغا على ملعب الأول سانتياغو برنابيو، كان في عام 2014، حيث فاز برشلونة في ثمانية مباريات من آخر 11 زيارة لبرنابيو، ومن سيفوز في لقاء الأحد سيكسر رقم التعادل بين الكبيرين في رصيد الفوز بـ72 لكل منهما.

وقد فاز برشلونة في خمس مباريات من آخر 6 لقاءات كلاسيكو ملعب سانتياغو برنابيو، بما في ذلك آخر ثلاث مباريات متتالية ودون ان يدخل مرماهم أي أهداف، يذكر أنه لم يهزم أي زائر ريال مدريد ثلاث مرات متتالية على ملعبه سوى فريق فالنسيا في الفترة بين بين عامي 1967 و1969، وفريق أتلتيكو في الفترة بين عامي 1967 و1969، وفريق ريال بيتيس في الفترة بين عامي 2017 و2019.

وقد لعب برشلونة وريال مدريد لقاء الدور الأول لليغا هذا الموسم على ملعب كامب نو يوم 18 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، وانتهى اللقاء بتعادل الفريقين سلبياً، في ظل سيطرة كبيرة للأبيض على مجريات الأمور.

ويسعى زيدان ورفاقه للفوز على ضيفهم على ملعبهم، سانتياغو برنابيو، مستغلين عامل الأرض والجمهور، لتحقيق نتيجة إيجابية لتصدر جدول الليغا مرة أخرى ولطي صفحة الهزيمة الاخيرة أمام مانشستر سيتي في دوري الأبطال، بينما يأمل كيكي سيتين وكتيبته في الحفاظ على صدارة الليغا وتوسيع الفارق مع غريمهم اللدود.

ويحتل حاليًا فريق برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي فريق ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 53 نقطة.